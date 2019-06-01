موقع اقتصادي يضع بيروت في مقدمة مدن المنطقة الأغلى كلفة

2019/06/01 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس احتلت العاصمة اللبنانية بيروت المرتبة السادسة في الشرق الأوسط والمرتبة الـ121 عالميًا من أصل 331 في 227 بلدًا لجهة مؤشر كلفة المعيشة، بحسب موقع ” Expatistan”، الذي يقارن بين تكاليف المعيشة بين دول العالم بالاعتماد على أسعار المأكل، أي الحليب والدجاج والخبز والأرز، والمسكن، أي الشقق المفروشة وخدمة الانترنت، والملبس، أي الجينز

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