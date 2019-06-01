متنبئ جوي: اجواء مرهقة وطقس حار ابتداءاً من اول ايام عيد الفطر

2019/06/01 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

تشير توقعات الأرصاد الجوية الى قدوم موجة حر قاسية على مدن العراق.

وذكر المتنبئ الجوي صادق عطية، على صفحته في "الفيسبوك" ان" التوقعات

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