دفن زعيم التمرد الأنغولي بعد 17 عاماً على مقتله

2019/06/01 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقيمت اليوم السبت مراسم دفن عامة لزعيم التمرد الأنغولي جوناس سافيمبي الذي قتل في المعارك عام 2002، في قريته بعد نقل رفاته إلى مسقط رأسه

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