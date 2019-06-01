شركة گالة الإيرانية: حريق المعمل عمل تخريبي وخسائرنا تجاوزت 80 مليون دولار

2019/06/01 | 18:24

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( المستقلة )/علي النصر الله / أعلنت شركة سوليكو گالة الإيرانية لإنتاج الالبان محافظة كربلاء ، السبت ، إن حادث حريق المعمل نتاج عمل تخريبي متعمد ، وأكدت الحادث أسفر عن تدمير ما نسبته 90 بالمائة من المصنع والتي بلغت قيمتها أكثر من ٨٠ ثمانون مليون دولار أمريكي كذلك ، وأشارت الى وفاة أحد العاملين وأصابه أثنين أخرين من الجنسية الايرانية .

وقالت الشركة في بيان تلقت ( المستقلة ) منه اليوم ، انه “في ليلة الاربعاء الموافق 28 / 5 / 2019 تعرض مصنع البان الشركة شمال غربي المدينة الى حادث حريق أسفر عن حرق جزء كبير من المصنع بنسبة 90 بالمائة “.

وأضاف إن “الحادث أسفر عن وفاة أحد الكوادر من العاملين واصابة إثنين آخرين ، بالرغم من الجهود الكبيرة المبذولة من قبل قوات الدفاع العراقية التي لم تدخر جهدا في إخماد هذا الحريق”.

وأكد إن “حادث الحريق نتاج عمل تخريبي متعمد ، والخسائر أكثر من 80 مليون دولار “.

يذكر إن ، مصنع البان گالة بدء نشاطه في محافظة كربلاء منذ عام ٢٠١٥ في انتاج الالبان واللحوم .

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