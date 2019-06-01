سوق الأوراق المالية يتداول ٣٢ مليار سهم بقيمة ١٤ مليار دينار في شهر أيار

2019/06/01 | 18:24

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(المستقلة)..سجل سوق العراق للأوراق المالية خلال شهر أيار الماضي من العام ٢٠١٩ تداول أسهم بحجم ٣٢ مليار سهم كانت اقيامها ١٤ مليار دينار مرتفعة في اخر جلسة من الشهر ذاته بنسبة 6.22%

وقال المدير التنفيذي للسوق طه احمد عبد السلام في بيان ان سوق العراق للأوراق المالية نظم خلال شهر أيار 2019 (21) جلسة للتداول بأسهم الشركات المساهمة حيث بلغ عدد الشركات المدرجة في السوق (103) شركة مساهمة، وبلغ عدد أسهمها المدرجة (12) ترليون سهم.

وتابع عبد السلام ان عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال شهر أيار بلغت (63) شركة فيما بلغ عدد الاسهم المتداولة (32) مليار سهم كانت قيمتها (14) مليار دينار فيما بلغ عدد العقود المنفذة (8813) عقدا.

وأوضح ان مؤشر اسعار الاسهم المتداولة في اول جلسة من شهر أيار اقفل على (465.11) نقطة، واقفل في اخر جلسة على (494.05) نقطة مرتفعا بذلك بنسبة 6.22%.

وعن تداولات الأجانب في سوق العراق للأوراق المالية بين عبد السلام ان عدد الاسهم المتداولة للأجانب خلال شهر أيار بلغت (3.652.210.442) سهماً منها (2.693.274.419) سهم شراء و(958.936.023) سهم بيع اما اقيامها فبلغت (3.660.396.378) دينار منها (2.896.150.976) دينار شراء و(764.245.402) دينار بيع، وكانت عدد العقود المنفذة (1128) عقداً منها (834) عقد شراء و(294) عقد بيع.

وبالنسبة الى الشركات غير المتداولة فبلغ عدد الشركات المتوقفة أسهمها عن التداول بقرار من هيئة الاوراق المالية (21) شركة بسبب عدم الالتزام بتقديم الإفصاح وبلغ عدد الشركات التي تم ايقاف اسهمها عن التداول بسبب اجتماع الهيئة العامة (2) شركة فيما بلغ عدد الشركات التي لم يجر التداول على اسهمها (19) شركة.

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