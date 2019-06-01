إصابة عدة مهاجرين في حريق بمركز إيواء في البوسنة

2019/06/01 | 18:24

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بغداد:سومر نيوز

أعلنت السلطات البوسنية عن إصابة 29 مهاجرا في حريق اندلع في وقت مبكر من صباح اليوم السبت في مخيم للمهاجر...

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