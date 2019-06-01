2019/06/01 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليس هناك اتفاق بهذا الشأن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوسرت رسول: لم نرشح أي اسم لتولي منصب محافظ كركوك مع الرئيس مسعود البارزاني ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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