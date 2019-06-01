2019/06/01 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أصيب 29 مهاجرًا بحروق أو جروح في حريق لم تعرف أسبابه بعد، اندلع السبت في مركز لاستقبال المهاجرين في شمال غرب البوسنة، بحسب ما أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية.قال المتحدث باسم وزارة داخلية مقاطعة بيخاتش (شمال غرب) علي سيليديديتش “تم إبلاغنا باندلاع حريق في مركز استقبال المهاجرين في مبنى لشركة ميرال

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إصابة 29 مهاجرا في حريق في مركز إيواء في البوسنة وكالة خطوة برس.

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