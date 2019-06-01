معلومات امنية بتواجد البغدادي في ليبيا

2019/06/01 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ قال مسؤولون ليبيون، إن بعض الإشارات تحمل بصمات وجود أبو بكر البغدادي زعيم “داعش” الإرهابي في ليبيا، إلا أنه لا يوجد أدلة قاطعة على ذلك في الوقت الراهن.وحذر المسؤولون من تنفيذ عمليات إرهابية الفترة المقبلة في أي منطقة ليبية، خاصة بعد وصول أسلحة وذخائر إلى طرابلس، يمكن أن تستخدم في عمليات […]

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