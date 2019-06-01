نجران: انكسار زحف واسع لمرتزقة الجيش السعودي على مواقع الجيش واللجان في مربع شجع

2019/06/01 | 18:36

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قوى العدوان السعودي تنهار في نجران أمام بسالة الجيش اليمني

السبت

01

حزيران

2019 :

06:26 pm

20

أحبطت وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية محاولة تقدم فاشلة لقوى

العدوان السعودي في مربع شجع بجبهة نجران.مصدر عسكري يمني أوضح أن وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية أحبطت

محاولة تقدم فاشلة لقوى العدوان السعودي في جبهة نجران ما أسفر عن

مقتل عشرات المرتزقة وتدمير آلياتهم ومعداتهم ..

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