2019/06/01 | 18:36

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عبد السلام : كوشنير يدير قضايا المنطقة والقمم الطارئة مصيرها الفشل

أكد رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبد السلام أن فشل انعقاد القمم

الطارئة التي دعت إليها السعودية يعود لكونها باتت هيئات غير فاعلة

وخارج إطار التأثير في قضايا الأمة.عبد السلام أضاف أن أزمات المنطقة التي أشعلتها السعودية تشرف عليها

الأمم المتحدة وترفض الرياض بشدة أية وساطة لأية دولة خليجية أو عربية

أو إسلامية ، وأشار إلى أن مجلس التعاون الخليجي في وضع لا يحسد عليه

فيما باتت جامعة الدول العربية مسخرة بين شعوب المنطقة وآخر من يعلم

عن مشاكلها وقضاياها ، مبيناً أن منظمة المؤتمر الإسلامي لم يعد يسمع

عنها إلا في الانعقاد السنوي فمن يدير قضايا المنطقة وفي مقدمتها

فلسطين هو كوشنير أو الأمم المتحدة.

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