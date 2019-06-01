2019/06/01 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / مقتل وإصابة سبعة عسكريين أتراك قرب الحدود الإيرانية

01/06/2019 18:28:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

قُتل عسكريان تركيان وأصيب خمسة في اشتباكات مع إرهابيين في ولاية إغدير (شرق)، قرب الحدود التركية الإيرانية.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر عسكرية قولها وتابعتها ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )، ان "اشتباكات اندلعت بين القوات التركية ومجموعة من الإرهابيين في الطرف التركي من الحدود مع إيران".

وأشارت المصادر إلى "مقتل عسكريين اثنين وإصابة خمسة آخرين جرى نقلهم إلى المستشفيات".

وأكدت أن "القوات التركية تواصل عملياتها ضد الإرهابيين الذين فروا من المنطقة، بعد وصول تعزيزات عسكرية".

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