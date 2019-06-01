الانبار: نحتاج إلى مليار دولار لإعادة إعمار منظومة الكهرباء في الرمادي

2019/06/01 | 18:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ؤالمعلومة/ الانبار..أفاد قائممقام قضاء الرمادي بمحافظة الانبار ابراهيم الجنابي، السبت، بان إعادة إعمار الشبكة الكهربائية الى أحياء مدينة الرمادي بحاجة الى تخصيصات مالية ضخمة.وقال الجنابي لـ /المعلومة/ إن “اللجان الفنية والهندسية اكدت حاجة أحياء مدينة الرمادي ، الى تخصيصات مالية تصل الى مليار دولار لإعادة المنظومة الكهربائية الى سابق عهدها على الرغم من […]

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