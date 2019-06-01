الدعم اللوجستي بالحشد تنفي اندلاع حريق بأحد مخازنها

2019/06/01 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت معاونية الدعم اللوجستي في هيئة الحشد الشعبي، السبت، الأنباء عن اندلاع حريق في مخازنها.وذكرت معاونية الدعم اللوجستي في بيان، أنه "تناقلت أنباء بشأن اندلاع حريق في احد المخازن التابعة لمعاونية الدعم اللوجستي في هيئة الحشد"، مؤكدة "عدم وجود اي حريق بمخازننا سواء في العاصمة بغداد او بقية المحافظات".

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