بالصور.. قناصو اللواء 19 بالحشد يقطفون ثمارا جديدة

2019/06/01 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى اللواء 19 بالحشد الشعبي، السبت، الدورة الخامسة للقناصين في قاطعه غرب محافظة الانبار.وذكر موفدنا، أن فوج النخبة في اللواء 19 بالحشد خرّج الدورة الخامسة للقناصين من الحدود العراقية السورية غرب الأنبار والتي استمرت لشهرين.واضاف إن المقاتلين تلقوا أثناء الدورة تدريبات على سلاح "الانشتاير" و "الدراغانوف" وطريقة معالجة الاهداف المباشرة، مع تلقيهم دروسا ...

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