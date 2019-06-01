التجارة: وصول 40 شاحنة لتغطية حاجة الموصل واقليم كردستان من مادة الحنطة

2019/06/01 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التجارة، اليوم السبت، وصول ٤٠ شاحنة محملة بالحنطة المحلية الواردة من فرع الديوانية لإكمال تجهيز الحصة الثالثة لمطاحن محافظة نينوى.

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