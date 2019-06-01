تحالف الفتح : قوى سياسيـة تمنع عرض مسودة قانون اخراج القوات الاجنبيـة في مجلس النواب

2019/06/01 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم تحالف الفتح ، كتلا وقوى سياسيـة / لم يسمها / بمنع ادراج مسودة قانون اخراج القوات الاجنبية ضمن جدول اعمال جلسات مجلس النواب .وذكر النائب عن التحالف من كتلة / صادقون / احمد الكناني ، في تصريح لوكالة وطن للانباء ان ” مسودة القانون ماتزال بعهدة مجلس النواب ، لكن هناك رفضا من بعض […]

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