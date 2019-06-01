تحالف المحور: تصريح ابو مازن حول الأوضاع السياسية في الأنبار فهم بشكل خاطئ

2019/06/01 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تحالف المحور الوطني، ان تصريح رئيس كتلة المحور الوطني النيابية أحمد عبدالله الجبوري، لإحدى القنوات الفضائية حول الأوضاع السياسية في محافظة الأنبار قد فهم بشكل خاطئ.وأكد التحالف في بيان” تماسكه بقيادة الشيخ خميس الخنجر وأحمد الجبوري و معهما جمع من النواب وقادة الرأي والمجتمع “.وأضاف” ان موقفهم واضح وثابت من القضايا المصيرية […]

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