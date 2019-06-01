2019/06/01 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: m7KMqIPMuCo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. طفل ربح جائزة ( كيكة ) لكنه رفضها .. والسبب ؟ المغزى هو ان صاحب المبدأ مستحيل يتأثر بالمغريات) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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