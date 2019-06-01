الحكم على أمير سعودي من أصول كولومبية !

2019/06/01 | 18:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاقبت محكمة في مدينة ميامي الأمريكية شخص من أصول كولومبية بالسجن لمدة "18عاماً"، بتهمة انتحاله لشخصية "أمير سعودي"، لعقود طويلة، وتحقيق لملايين الدولارات من وراء

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