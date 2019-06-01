الاتحاد الاوروبي يقررالوقوف دقيقة صمت قبل نهائي الدوري

2019/06/01 | 18:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم السبت: أن الاتحاد الأوروبي قرر الوقوف دقيقة صمت، قبل المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا بين توتنهام

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