2019/06/01 | 18:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كركوك .. من صمام أمان إلى برميل بارود) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: N15i8cbKV9g
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كركوك .. من صمام أمان إلى برميل بارود) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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