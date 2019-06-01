الدفاع المدني تعلن إخماد حريق داخل حاويات في ميناء أم قصر الشمالي

2019/06/01 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ البصرة

أعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت، عن إخماد حريق داخل حاويات

في ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة.

وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة

منه، ان “فرق السلامة والاطفاء في مينائي ام قصر الشمالي والجنوبي تمكنت بعمل

مشترك من اخماد حريق نشب اليوم، في حاويات تضم نفايات في ميناء ام قصر الشمالي تابعة

الى شركة غادرت الميناء من قبل”.

وأضافت أن “ملاكات شعبة السلامة والاطفاء قامت باخماد

الحريق والسيطرة عليه دون وجود اضرار بشرية سوى احتراق مواد تالفة ومتروكة ونفايات

في الحاويتين”.

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