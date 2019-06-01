2019/06/01 | 18:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
برلمانية تهاجم الحشد الشعبي: لاحاجة له بعد انتهاء داعش) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
اتهمت عضو اللجنة القانونية النيابية بهار محمود، السبت، الحشد الشعبي بالتدخل لمنع تغيير رئيس جام...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
برلمانية تهاجم الحشد الشعبي: لاحاجة له بعد انتهاء داعش) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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