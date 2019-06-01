برلمانية تهاجم الحشد الشعبي: لاحاجة له بعد انتهاء داعش

2019/06/01 | 18:56

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سومر نيوز: بغداد..



اتهمت عضو اللجنة القانونية النيابية بهار محمود، السبت، الحشد الشعبي بالتدخل لمنع تغيير رئيس جام...

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