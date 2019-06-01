استئناف التبادل البریدي بین إيران وبریطانیا

2019/06/01 | 18:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن سفیر إيران لدی لندن، حمید بعیدي نجاد، يوم الجمعة، أن شرکة “رویال میل” البریطانية أصدرت بیانا رسمیا بشأن الأنشطة البریدیة مع بلاده.وقال إنه ومع حل المشاکل التنفیذیة، ستستأنف شرکة “رویال میل” البریطانية الأنشطة البریدیة مع إيران.وأعاد بعیدي نجاد نشر بیان الشرکة البریطانیة على حسابه على موقع “تويتر”.من جهتها قالت وكالة […]

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