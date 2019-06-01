2019/06/01 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: y71iDvpVYgc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #بين_أهلنا | مناظر خلابة وطبيعة لا توصف في مدينة هِيْت العراقية) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. #بين_أهلنا | مناظر خلابة وطبيعة لا توصف في مدينة هِيْت العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ام بي سي العراق).