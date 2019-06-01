2019/06/01 | 19:07

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دعوات لإغلاق ناظم السويب في البصرة لتفادي جفاف الأهوار

دعا النائب الثاني لمحافظ البصرة ضرغام الاجودي وزارة الموارد

المائية إلى إغلاق كافة الكسرات في سداد نهر السويب وإغلاق ناظم

السويب فوراً لتفادي خروج المياه من هور الحويزة الى البحر ما يتسبب

بجفاف الاهوار مجدداً وعدم الاستفادة منها في توفير المياه لشط

العرب في موسم الجفاف ، وأشار إلى أهمية مراعاة ملاحظة منسوب المياه

الذي انخفض بشكل كبير خلال الأيام الماضية وبمعدل تصريف اكثر من 650

متراً مكعباً في الثانية.

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