عبد المهدي يهنـئ سيدة عراقية فازت بعضويـة البرلمان الاوروبـي

2019/06/01 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، السيدة عبير السهلاني، بمناسبة فوزها بعضوية البرلمان الاوروبي .وبارك عبد المهدي ، بحسب مكتبه الاعلامي ، للسهلاني فوزها بمقعد في البرلمان الاوروبي، متمنيا لها تحقيق المزيد من النجاح في مجال عملها الجديد”.وكانت السيدة العراقية الاصل عبير السهلاني، فازت بعضوية البرلمان الاوروبي بعد خوضها الانتخابات، ممثلة عن حزب […]

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