وكالة الطاقة الذرية تؤكد التزام إيران ببنود الاتفاق والسماح بالوصول للمنشآت النووية

2019/06/01 | 19:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأشارت الوكالة الدولية في تقرير الى أن إيران لا تتجاوز القيود المتفق عليها لإنتاج اليورانيوم ومستوى تخصيبه، كما تمنح المنظمة إمكانية الوصول إلى كل المنشآت النووية التي يجب تفقدها.وأوضح التقرير أن السلطات الإيرانية تخصب اليورانيوم بمستوى لا يتجاوز 3.7 بالمئة.كما أفادت الوكالة بأن حجم احتياطيات الماء الثقيل في إيران لا يتجاوز 125 طنا متريا أقل من 130 طنا يسمح بادخارها بموجب الاتفاق النووي.

انتهى.ص.هـ.ح.

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