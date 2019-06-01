مكافحة الارهاب ينفذ عمليات نوعية في الموصل وكركوك وصلاح الدين

2019/06/01 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز مكافحة الارهاب، اليوم السبت، تنفيذه ثلاث عمليات نوعية في محافظات الموصل وكركوك وصلاح الدين لتعقب واستهداف الخلايا الإرهابية.مشيراً الى إلقاء قبض بحق ثلاثة عناصر تخطط لتنفيذ عمليات ارهابية تستهدف أمن واستقرار المواطنين

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