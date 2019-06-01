الدهلكي : سنجمع تواقيع نيابية بعد العيد لاقالة مدير هيئة التقاعد

2019/06/01 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس لجنة العمل والخدمات النيابية رعد الدهلكي انه سيتم بعد عيد الفطر ‏المبارك جمع تواقيع لرئاسة مجلس النواب لاقالة مدير هيئة التقاعد الوطنية / وكالة، ‏كجزء من الاصلاح ومتبنيات البرنامج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء .

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