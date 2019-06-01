المالية النيابيـة : تعديل قانون حجز ومصادرة الاموال العائدة لاركان النظام السابق سيعرض للتصويت في الجلسات المقبلـة

2019/06/01 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت اللجنة المالية النيابية ان مجلس النواب سيعرض تعديل قانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لاركان النظام السابق ، للتصويت النهائي خلال الجلسات المقبلـة .وذكر مقرر اللجنة احمد الصفار ، في تصريح لوكالة وطن للانباء ان ” التعديل الجديد سمح بتمديد فترة تقديم الطعون للمتضررين من تطبيق القانون الى سنتين بدلا من […]

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