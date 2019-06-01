الاتحاد الوطني يكشف حقيقة انسحابه من الاتفاق مع الديمقراطي ويدعو لتطبيع الأوضاع بكركوك

2019/06/01 | 19:21

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بغداد اليوم _ كردستان

كشف نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول، اليوم السبت، حقيقة انسحاب حزبه من ا...





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