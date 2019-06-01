2019/06/01 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم السبت، ضبط 11 قطعة سلاح داخل مركبة في نقطة تفتيش بين بغداد وواسط.وقال إعلام المديرية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “مفارز مديرية مكافحة المتفجرات العاملة على عجلة الفحص الاختصاصية في (سيطرة ٣ درع كوت بغداد) اشتبهت بوجود أجسام غريبة داخل عجلة”.وأضاف البيان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط 11 قطعة سلاح داخل مركبة في نقطة تفتيش بين بغداد وواسط وكالة خطوة برس.

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