2019/06/01 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلن جهاز مكافحة الارهاب، اليوم السبت، عن اعتقال ثلاثة عناصر يخططون لتنفيذ "عمليات ارهابية".

وقال الجهاز في بيان تلقت"العهد نيوز" نسخة منه، إنه "ضمن

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