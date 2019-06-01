الدوري الممتاز.. التعادل الايجابي يحسم مواجهة الكرخ والكهرباء

2019/06/01 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسم التعادل الايجابي 2-2 اليوم السبت,مباراة الكرخ والكهرباء التي جمعت الفريقين على ملعب الكرخ في إفتتاح منافسات الاسبوع الـ11 من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز

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