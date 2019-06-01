اعتقال 3 عناصر يخططون لتنفيذ “عمليات إرهابية” في بغداد

2019/06/01 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

اعلن

جهاز مكافحة الارهاب، السبت، عن اعتقال ثلاثة عناصر يخططون لتنفيذ “عمليات ارهابية”.

وقال

الجهاز في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “ضمن إطار عمليات التعقب

والاستهداف للخلايا الإرهابية وإستناداً الى جهد استخباري دقيق، نفذت قيادة العمليات

الخاصة الثانية البطلة، أفواج الموصل، كركوك، صلاح الدين عمليات إلقاء قبض بحق ثلاثة

عناصر”.

وأضاف

البيان ان المعتقلين “يخططون لتنفيذ عمليات ارهابية تستهدف أمن واستقرار المواطنين”،

من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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