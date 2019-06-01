2019/06/01 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن إطار عمليات التعقب والاستهداف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال مسلحين "كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية" في ثلاث محافظات عراقية) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال مسلحين "كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية" في ثلاث محافظات عراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).