الـPKK يعلن قتل وجرح 8 جنود اتراك والسيطرة على مقر لهم قرب اقليم كوردستان

2019/06/01 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ‎اعلن حزب العمال الكوردستاني (PKK)، اليوم السبت، قيام مسلحيه بمهاجمة مقر للجيش التركي والسيطرة عليه وقتل واصابة ثمانية جنود اتراك في بلدة بجنوب شرق تركيا قرب الحدود مع اقليم كوردستان العراق.

وعرضت محطة تلفزيون (گريلا تي في) احدث شريط مصور لتحركات عناصر حزب العمال الكوردستاني في 24 من شهر ايار الماضي في منطقة افاشين بالقرب من الحدود مع اقليم كوردستان العراق.

ووفقا للشريط المصور فان الهجوم اسفر عن مقتل سبعة جنود اتراك وجرح آخر، فضلا عن السيطرة على المقر العسكري التركي والاستيلاء على العديد من انواع الاسلحة والاعتدة التي كانت موجودة فيه.

وكانت قوات حماية الشعب (HPG) قد اعلنت في بيان سابق مؤخرا ان سبعة جنود اتراك قتلوا واصيب ثامن والاستيلاء على عدد من انواع الاسلحة التابعة للجنود الاتراك.

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