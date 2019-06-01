 مقتل 3 جنود اتراك في اشتباكات مسلحة على الحدود الإيرانية

2019/06/01 | 19:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت وكالة الأناضول التركية، السبت، بأن 3 جنود من القوات التركية قتلوا، وأصيب 5 آخرون في اشتباكات مع مسلحين في ولاية إغدير (شرق)، قرب الحدود التركية الإيرانية.وقالت مصادر عسكرية “إن اشتباكات اندلعت بين القوات التركية ومجموعة من الإرهابيين، في الطرف التركي من الحدود مع إيران”.وبينت المصادر أن القوات التركية تواصل عملياتها […]

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