السيد نصر الله: القمم الثلاث استغاثة بعد فشل السعودية في ترامب بمحاربة إيران بالنيابية

2019/06/01 | 19:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفي كلمة خلال مهرجان بمناسبة يوم القدس العالمي في الضاحية الجنوبية لبيروت قال السيد نصرالله إن محور المقاومة وبكل تأكيد وكل الحقائق سيعمل على إفشال هذه الصفقة. الى ذلك وصف القمم الثلاث في مكة المكرمة بأنها قمم استغاثة بالعالمين العربي والإسلامي وبأهل الخليج بعد فشل السعودية في دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالدخول في حرب بالنيابية عنها مع إيران.وقال السيد نصرالله إن السعودي إن هذه القمة خلفيتها استعانة وتوسل ورجاء ودعاء نتيجة الفشل والعجز وسقوط الرهانات.انتهى.ص.هـ.ح.

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