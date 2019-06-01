مكاسب خيالية للكرة الأوروبية في الستنوات الاخيرة

2019/06/01 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تربع الدوري الإنكليزي لكرة القدم على عرش البطولات الأوروبية من حيث العائدات المالية خلال موسم 2017-2018 بمبلغ 6 مليارات دولار أمريكي.

وطبقاً لتقرير شركة

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