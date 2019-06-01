2019/06/01 | 19:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة
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تربع الدوري الإنكليزي لكرة القدم على عرش البطولات الأوروبية من حيث العائدات المالية خلال موسم 2017-2018 بمبلغ 6 مليارات دولار أمريكي.
وطبقاً لتقرير شركة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكاسب خيالية للكرة الأوروبية في الستنوات الاخيرة " تقرير") نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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