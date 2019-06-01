آدم شيف: ترامب يحاول تسييس المخابرات الأميركية

2019/06/01 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي "آدم شيف"، مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالات المخابرات الأمريكية بشأن محاولة الرئيس الأميركي دونالد لـ"تسييس" المخابرات وأجهزة إنفاذ القانون

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