2019/06/01 | 19:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حذر رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي "آدم شيف"، مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالات المخابرات الأمريكية بشأن محاولة الرئيس الأميركي دونالد لـ"تسييس" المخابرات وأجهزة إنفاذ القانون
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آدم شيف: ترامب يحاول تسييس المخابرات الأميركية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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