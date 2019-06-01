ضبط 112 كرتون من المشروبات الكحولية في الكرادة

2019/06/01 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

مديرية شرطة نجدة بغداد، السبت، عن العثور على 112 كرتون من المشروبات الكحولية في

منطقة الكرادة.

وذكرت

المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان”دوريات نجدة بغداد

واثناء تجوالها ضمن منطقة الكرادة تم الاشتباه بعجلتين الاولى نوع (طيبة) صفراء اللوان،

وبعد تفتيشها تم العثور على 24 كرتون تحتوي كل واحدة منها على 12 قنينة مشروبات كحولية

متنوعة بدون اي تخويل رسمي”.

واضاف

البيان “وفي ساحة التحريات ضمن المنطقة المذكورة اعلاه، تم الاشتباه بعجلة نوع

(كيا) ولدى تفتيشها اتضح بداخلها 88 كرتون من المشروبات الكحولية متنوعة بدون اي تخويل

رسمي”.

واوضح

ان “الاشخاص تم تسليمهم الى الجهات المعنية مع المضبوطات واشعار عمليات بغداد

ومدير نجدة قاطع الرصافة”.

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