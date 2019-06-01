الداخلية تعلن اعتقال 9 عناصر من داعش في نينوى

2019/06/01 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏

النور

نيوز/ نينوى

أعلنت

وزارة الداخلية، اليوم السبت، القاء القبض على 9 عناصر من تنظيم داعش، بينهم عنصرين

كانا يعملان بـ”ديوان الحسبة” في محافظة نينوى.

وقال

الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة

منه، إن “مديرية مكافحة إجرام قيادة شرطة نينوى، وبناءً على مذكرات قبض صادرة

عن القضاء، وبعد جمع المعلومات الدقيقة عن اماكن تواجدهم، تمكنت من إلقاء القبض على

(9) عناصر من عصابات داعش الإرهابية”.

وأضاف

معن، أن “اثنين من بين المعتقلين يعملان فيما يسمى بـ(ديوان الحسبة)، وضبط بحوزتهما

مسدس مع ختم بإسم منظمة طبية”.

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