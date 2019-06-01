الحكيم يدعو لإنشاء مشاريع ’’مترو’’ في العراق

2019/06/01 | 20:54

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بغداد اليوم _ بغداد

دعا رئيس تحالف الإصلاح والاعمار عمار الحكيم، اليوم السبت، لإنشاء مشاريع "مترو" في العراق، والعمل على تنفيذ مشروع الربط الحديدي بين شمال العراق وجنوبه.

وقال المكتب الإعلامي للحكيم في بيان، إن "وزير النقل عبد الله لعيبي التقى الحكيم في مكتب الأخير، اليوم، واستعرض مجمل عمل وزارته والمشاريع المستقبلية للوزارة".

وأكد رئييس تحالف الإصلاح والاعمار، خلال اللقاء، بحسب البيان على "ضرورة دعم ملف النقل لأهميته وحيويته كرافد مهم من روافد الاقتصاد العراقي فضلا عن اهميته السياحية والحضارية"، مشددا على "أهمية أن يتلمس المواطن العراقي طفرة نوعية في أداء الوزارة بمختلف تشكيلاتها".

وأشار إلى "ضرورة الاهتمام بمجال النقل البري وسكك الحديد والعمل على تنفيذ مشروع الربط الحديدي بين شمال العراق وجنوبه"، داعيا إلى "انشاء مشاريع (المترو) في العراق لأهميتها البالغة في تسهيل النقل بين المحافظات، ومواكبة التطور الحاصل في مجال النقل".

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