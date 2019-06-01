2019/06/01 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس يلتقي ليفربول وتوتنهام هوتسبر مساء السبت في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، في مواجهة إنكليزية يسعى خلالها الأول الى تتويج سادس في المسابقة القارية الأهم، ويرغب الثاني برفع كأسها في أول نهائي له فيها.في ما يأتي عرض لأبرز خمسة معارك جانبية متوقعة في المباراة التي يستضيفها ملعب واندا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 5 معارك جانبية متوقعة في نهائي دوري أبطال أوروبا وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (5 معارك جانبية متوقعة في نهائي دوري أبطال أوروبا) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (5 معارك جانبية متوقعة في نهائي دوري أبطال أوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).