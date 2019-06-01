نائبة تركمانية تدعو “الطامعين بنفط” كركوك الى “عدم المتاجرة بالدماء”

2019/06/01 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خاص – خطوة برس دعت النائبة التركمانية ومقررة مجلس النواب خديجة علي، اليوم السبت، “الطامعين بنفط” محافظة كركوك الى “عدم المتاجرة بدماء الأبرياء”، في إشارة منها الى التفجيرات الأخيرة التي ضربت المحافظة.وقالت علي في حديث لـ”خطوة برس” إن “التفجيرات التي حصلت أمس في كركوك كانت جمعيها في مناطق التركمان، وهي تحمل في طياتها

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