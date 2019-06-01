طرق جديدة لخسارة الوزن بدون جوع !

2019/06/01 | 20:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصل فريق من علماء جامعة كامبريدج إلى طريقة لتخفيف الوزن دون الشعور بالجوع، في طريقة تعتمد على برمجة الجسم على وزن معين.

وقال عالم الوراثة بجامعة

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