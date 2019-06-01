زيادة الرسوم على سلع أميركية.. الحرب تصل أوجها بين بكين وواشنطن

2019/06/01 | 20:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زادت الصين اليوم السبت الرسوم الجمركية على سلع أمريكية بقيمة مليارات الدولارات، في وقت تستعد فيه للكشف عن قائمة سوداء للشركات الأجنبية "غير الموثوق بها".

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